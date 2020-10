Arrombamento: Homem é preso dentro de mercado em Marumbi

Segundo a PM, no local a vítima relatou que sua funcionária fechou o mercado às 19h e por volta das 21h ele retornou para buscar um chá para sua esposa, quando ouviu um barulho vindo dos fundos do mercado e chamou um conhecido, para adentrar com ele o estabelecimento, momento em que visualizou um indivíduo saindo por uma porta que teve o vidro quebrado e o outro indivíduo foi localizado embaixo de uma gôndola do supermercado segurando um pacote de moedas.

Eles seguraram um dos indivíduos, de 21 anos, que relatou que o parceiro que saiu correndo trata-se de xxx, de 17 anos, já conhecido no meio policial pela prática de furtos. A equipe realizou diligência mas não localizou o menor.

Foi furtado do mercado certo valor em moedas.