Jandaienses serão contemplados com Cartão Comida Boa

O Município de Jandaia do Sul será contemplado com 330 cartões com saldo no valor de R$ 80 reais para que as famílias em situação de pobreza possam comprar alimentos nas empresas cadastradas.

Poderão receber o CARTÃO COMIDA BOA famílias em situação de pobreza (renda mensal per capita entre 100 e 200 reais) ou extrema pobreza, desde que não sejam beneficiárias do programa de transferência de renda federal.

O benefício será concedido através de cartão magnético e terá recarga mensal no dia 25 de cada mês.

Retirada do cartão no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) até dia 30/12/2021.