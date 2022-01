Jandaia do Sul recebe 41 computadores dos Correios do Paraná para a Rede Municipal de Ensino

Na tarde de hoje, quarta-feira (06), o Prefeito Lauro Junior recebeu do Superintendente Estadual dos Correios do Paraná, Paulo Cezer Kremer dos Santos, 41 computadores que serão destinados a Rede Municipal de Ensino da nossa cidade contribuindo para o processo de informatização das escolas.

“Ter uma educação de qualidade para nossas crianças é prioridade da gestão municipal. Os computadores serão fundamentais para o acesso e a inclusão digital dos nossos alunos. Agradecemos aos Correios do Paraná pela doação e parceria de sempre”, afirma o prefeito Lauro Junior.

Também estiveram presentes na entrega dos computadores o Presidente da Câmara Municipal, João Paulo Bosio, a Diretora do Departamento de Educação, Meire Bueno, e as seguintes autoridades dos Correios do Paraná: Aruanan Barreto Nunes (Assessor da Superintendência), Flávio Scavanez (Gerente de Atendimento e Vendas) e Cintia Amud (Gerente da Agência Central de Jandaia do Sul).