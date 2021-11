Cachaça Moretti é apreciada durante encontro nacional em Vassouras (RJ)

A Cachaça Estância Moretti, participou no dias 26, 27 e 28 de Novembro, da 4ª Feira da Cachaça e o 1º Encontro Nacional de Colecionadores de Cachaça e apreciadores realizado na cidade de Vassouras-RJ.

Na oportunidade, a Estância Moretti, levou todo seu mix de produtos, para que fosse apreciado pelos mais renomados conhecedores da bebida símbolo do Brasil.

Rosângela Villar Moretti explica: “Participar desse evento é algo muito gratificante para nossa marca, pois estamos em uma das principais vitrines de Cachaça do Brasil. Estivemos juntos com grandes Mestres na produção do destilado, que contou também com a participação de vários especialistas, tanoeiros, sommeliers, apreciadores e colecionadores.”

O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal de Vassouras, por meio da Secretaria de Cultura do município.

Através do senhor Cláudio Martuchelle e José Luiz Júnior.