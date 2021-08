Sanepar divulga bairros afetados pelo rodízio no abastecimento

Tabela tem principais bairros afetados do dia 25 até 31 de agosto

A partir desta quarta-feira (25), e sem data para terminar, o abastecimento de água em Jandaia do Sul entrará em sistema de rodízio, no modelo 24 horas com água e 24 horas de suspensão, ou seja, um dia com água, um dia sem água. A cidade foi distribuída em dois grupos: setor A, que abrange as regiões Oeste e Noroeste; e, setor B, regiões Norte e Leste. As manobras serão fechadas às 8 horas da manhã, com normalização até as 8 horas da manhã do dia seguinte.

A adoção do rodízio é necessária devido ao prolongamento da estiagem severa, que baixou a vazão do Rio Marumbizinho, principal manancial de abastecimento da cidade, e também do poço e da mina que contribuem ao sistema.

No início de agosto, a Sanepar colocou em operação um outro poço emergencial com vazão de 20 mil litros por hora para incrementar a produção em Jandaia do Sul. No entanto, a falta de chuvas reduziu em mais de 30% a produção do sistema.

A implantação do rodízio também leva em consideração a previsão de poucas chuvas para as próximas semanas.

O abastecimento por regiões de maneira alternada é uma estratégia em situações de crise. O modelo permite que a água seja distribuída de forma regular para toda a cidade e não prejudicar particularmente as regiões mais altas e distantes dos pontos de distribuição.

TABELA



PROGRAMAÇÃO DO RODÍZIO EM JANDAIA DO SUL – AGOSTO 2021 A CADA 24 HORAS – TODOS OS DIAS DA SEMANA Início rodízio às 8h, com normalização às 8h do dia seguinte