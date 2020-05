Zé da Gruta visita produção de peixe com sistema Bioflocos

Nessa ultima sexta-feira (29) Sr. Zé da Gruta esteve em visita a um dos mais modernos sistemas de Piscicultura, o Bioflocos, na propriedade do Sr. Rodrigo Bernardes Pionedo.

Bioflocos é uma técnica desenvolvida com a proposta de permitir a renovação da água usada nas atividades de aquicultura.

Desenvolver organismos aquáticos, como peixes e camarões, é um trabalho que demanda constante monitoramento e intervenções na troca da água, fornecimento de ração, oxigenação dos taques e uma série de outras necessidades. Basicamente, tudo isso entra como necessidades básicas de manejo.

O bioflocos nada mais é do que um recurso voltado para permitir que a água utilizada na piscicultura dure muito mais tempo do que o normal. Em criações tradicionais, a troca precisa ser feita diariamente, uma vez que essa água passa a ter resíduos consequentes das atividades das espécies.

Nessa visita, Zé da Gruta pode conhecer um pouco mais, e tem o privilegio de ser um dos primeiros a fazer essa visita técnica ao local.

Um dos motivos principais da visita, é saber como podemos propagar essa cultura para demais famílias da cidade de Jandaia do Sul, e quem sabe em um futuro próximo expandir essa técnica, onde nosso município se enquadra nas condições climáticas e de desenvolvimento do sistema.

“Agradecemos ao Sr. Rodrigo, pela sua ampla explanação, e que pode contar conosco para no que for preciso, para a ampliação do seu negócio, que gera empregos para a cidade de Jandaia do Sul”, disse Zé da Gruta.