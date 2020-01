Zé da Gruta esteve em Londrina falando com Reinold Stephanes, ex-ministro da agricultura, deputado federal por quatro mandatos e hoje secretário do governador Ratinho Júnior, tratando de interesses futuros para Jandaia do Sul.

O empresário jandaiense sempre teve bom entendimento político com o ex-ministro e atualmente estão no mesmo partido, o PSD.