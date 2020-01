Zé da Gruta e Ratinho Junior conversam sobre pré candidatura

Na última sexta-feira, 24 de janeiro, o presidente do PSD de Jandaia do Sul Zé da Gruta, se reuniu na Fazenda Ubatuba com o Governador Ratinho júnior e com o secretário do SEDU João Carlos Ortega.

Na oportunidade Ratinho Júnior (PSD) e João Carlos discutiram sobre sua pré candidatura a prefeito, suas propostas e plano de governo caso fosse candidato eleito.

O governador afirmou que apoiará o pré candidato do seu partido (PSD).

Reforçando seu compromisso de imparcialidade o site Jandaia Online está a disposição de todos os pré candidatos que queiram expor aqui sua intenção de concorrer as próximas eleições.