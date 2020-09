Violência doméstica na Clementino Puppi

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 05h16 de sábado (19) Natureza Lesão Corporal / Violência Domestica

Relato da Polícia Militar

Que após solicitação via 190, a equipe de serviço deslocou até ao endereço citado, onde segundo informações repassadas havia ocorrido uma violência doméstica, onde padrasto e enteado estariam em luta corporal.

No local foi identificado a vítima, Senhora xxx, que relatou que há cerca de dois anos convive com a pessoa de xxx, e que nesta data acabaram tendo um desentendimento por motivos fúteis, onde acabou sendo agredida fisicamente com um tapa na região do olho esquerdo, causando um hematoma, dentro do veículo do senhor xxx e, ao chegar em sua residência, seu filho ficou sabendo que a mãe tinha sido agredida e foi tirar satisfação com o senhor xxx, onde acabaram entrando em vias de fato.

A vítima informou que após o ocorrido, o senhor xxx teria pego algumas roupas e saído do local em um veículo VW Gol, tomando rumo ignorado. A senhora xxx relatou que já foi agredida fisicamente outras vezes pelo senhor, sendo que nesta data o mesmo fez ameaças de morte se ela procurasse a Polícia.

Diante do ocorrido, a equipe de serviço encaminhou à vítima até o PAM juntamente com o filho para atendimento médico, sendo a mesma devidamente orientada em relação aos procedimentos cabíveis.

Foi confeccionado o referido Boletim de ocorrência, sendo o mesmo encaminhado até a Delegacia de Jandaia do Sul para devidas providências.