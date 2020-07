Violência doméstica: Jandaia e Cambira

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 18h09 de sábado (18) na Rua dos Josefinos, Vila Rica.

A solicitante fez contato via 190 informando que foi agredida por seu companheiro de 40 anos. A equipe policial deslocou até o endereço onde em contato com a mesma, esta afirmou que por motivos fúteis entraram em discutição ele a segurou pelos braços e na sequência desferiu uma cabeçada contra ela, que resultou em inchaço na região facial e lesões superficiais no braço direito, sendo que após o fato, o homem fugiu tomando rumo ignorado.

A equipe efetuou rondas no intuito de localizar o autor, porém sem êxito, sendo a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Cambira às 23h40 de sábado (18) na Rua São Paulo.

Relata a vítima que seu convivente saiu juntamente com seu filho e ambos foram na zona. Após ter chegado à sua residência, ele chegou chutando a porta e puxou um canivete contra a vítima, para se defender ela fechou a porta. Na sequência, o agressor se dirigiu até a via pública, e passou a ameaçá-la, dizendo que ia voltar para matá-la.

Em seguida ele se evadiu. No local, a vítima apontou o provável lugar em que o agressor poderia estar. Os policiais foram até o local, entretanto ele não se encontrava, contudo, neste momento ele retornou até a casa da vítima, mas desta vez estava em posse de um facão.

Foi feito a abordagem, e encontrado um canivete e um facão de 7,5 centímetros e 35 centímetros de lâmina, respectivamente. Diante do ocorrido, as partes foram encaminhadas até a 17 SDP em Apucarana.