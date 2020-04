Violação de domicílio e ameaça em Jandaia

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 19h30 desta sexta-feira (3) na Rua Thimoteo Pagliarini.

Após solicitação via Copom de que no local havia dois homens armados ameaçando matar o seu filho, a equipe policial deslocou e fez contato com a solicitante a Sra. xxxxx, a qual informou que seu filho havia sido ameaçado de morte pelo namorado de sua filha, sendo que o autor teria invadido sua residência, que no local o masculino fazia menção de estar armado. Foi realizado patrulhamento porém os autores não foram encontrados. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos.