Vigilância Sanitária retira entulhos de residência em Jandaia

(Assessoria) Na tarde de Sexta-feira (28) a equipe da Vigilância Sanitária de Jandaia do Sul através da Rose, fizeram limpeza em um quintal onde uma família acumulava lixo. No imóvel, localizado no Jardim Guadalajara, havia entulhos e lixos em todo o quintal da casa.

Foi necessário um caminhão da prefeitura para retirar os resíduos do local.

A prefeitura informou que o morador já havia sido notificado várias vezes por não retirar o lixo.

Uma assistente social visitou a casa para conversar com a família, e uma psicóloga deve visitar na segunda-feira (31)

Quem mais sofria com a sujeira eram os vizinhos, uma moradora contou que acordou de madrugada com um cheiro de queimado, quando ela levantou para ver o que estava acontecendo observou que estava pegando fogo nesses entulhos, disse que ficou com muito medo, por que sua casa fica próximo do local.