Vereadores reúnem com Prefeito Ditão para tratar sobre assuntos relacionados a Covid-19

Preocupados com os munícipes em um momento de pandemia onde estão havendo muitas indecisões, divisões e questionamentos, os vereadores Erasmo Antonio Sermidi, Milton de Martini Lopes Villar, Rodrigo Vanoni Alberton e Sonia Ivete Maciel, se reuniram nesta sexta-feira (27) com o prefeito Benedito Pupio, para repassar as preocupações com a definição de locais para internamentos das pessoas que precisarem e forem infectadas pelo coronavírus e com a economia local depois de ouvirem muitos munícipes sobre a abertura ou não do comércio. O prefeito informou que participará de uma reunião da Amuvi com todos os prefeitos da região para tomar algum posicionamento, sabedores de que a quarentena é uma ferramenta para abrandar a disseminação da doença, fazendo com que a propagação deixe de ser tão rápida e seja melhor distribuída ao longo do tempo, possibilitando um atendimento mais efetivo aos infectados sem sobrecarregar o sistema de saúde.

Por outro lado temos o cenário do medo e instabilidade e tentar evitar um colapso da economia, propondo medidas de contenção de perdas e de estímulo antes inimagináveis. Estamos preocupados com os funcionários das indústrias e do comércio em geral, que lutam diariamente para o sustento de suas famílias e sabemos da luta dos comerciantes que buscam a sustentabilidade de seus negócios em meio a uma abrupta queda nas vendas e precisam apoiar seus funcionários e a comunidade.

O pico da pandemia ainda não chegou, e é impossível prever como o surto global vai evoluir. A única certeza que existe, hoje, é que somente com esforço conjunto de todos evitaremos mortes e uma crise econômica como não se vê há anos.