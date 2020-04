Os Vereadores Lauro Junior e Professor João Paulo estarão utilizando parte do salário de vereador, nos próximos 3 meses, para a compra de cestas básicas que visam atender famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social devido a escassez e crise econômica decorrente do Corona Vírus.

As cestas básicas estão sendo adquiridas no comércio de Jandaia do Sul que serão entregues a Assistência Social do Município para a distribuição.