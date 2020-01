Vereador André Saddi tem celular hackeado e bandidos pedem dinheiro para resgate de dados

O vereador André Saddi (Cidadania) de Jandaia do Sul, teve o seu aparelho de celular pessoal invadido por hackers. De acordo com a vítima, em seu boletim de ocorrência registrado nesta manhã, o criminoso responsável pela invasão teve acesso aos aplicativos de mensagens, arquivos pessoais, fotos, vídeos, mídias sociais e contatos. Hackers ameaçam vazar arquivos e dados da família em troca de dinheiro.

André tomou as medidas possíveis e faz um alerta à população. “Pessoal, meu celular foi invadido e estão tentando me extorquir. Fiz oboletim de Ocorrência na Polícia Civil, que agora vão investigar. Peço a todos que não abram nenhuma mensagem de números estranhos e links em mídias sociais que envolvam meu nome para não caírem no mesmo golpe,” disse o vereador.

CASOS AUMENTAM ANO APÓS ANO

Sites especializados apontam que apenas nos últimos três anos, os golpes digitais cresceram cerca de 194%. Em nossa região já foram registrados vários outros casos e que crescem ano após ano.

É preciso estar atento para não ser mais uma vítima.Para impedir basta tomar alguns cuidados ao acessarem sites desconhecidos, abrir links enviados por números estranhos e havendo qualquer suspeita procure a polícia.