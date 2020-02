Vereador André Saddi esteve com o deputado Sargento Fahur

Na última semana, o vereador André Saddi esteve em Maringá, a convite do Deputado Federal Sargento Fahur. O sargento foi o deputado mais votado de Jandaia do Sul e também do Paraná com mais de 300 mil votos.

Na pauta foram debatidos vários assuntos relacionados ao município, recursos futuros, ideias e melhorias para nossa cidade.

André disse sobre a importância da busca de apoio e recursos. “Recebemos o convite da assessoria do deputado e tivemos uma conversa muito produtiva, tanto eu quanto o Sargento Fahur tem a mesma preocupação sobre o futuro de nossa cidade. Conversamos também sobre a atuação dele na Câmara e discutimos sobre emendas que futuramente possam beneficiar nossa população,” disse o vereador.

“Agradeço a ao deputado pelo convite e pelo bom trabalho que está realizando na Câmara dos Deputados, representando nosso Paraná como ele merece. É sempre muito bom contar com seu apoio,” finalizou André.