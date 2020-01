Vendedor de vassouras é assaltado em Jandaia

A vítima procurou a Polícia Militar no início da tarde de terça-feira (31) informando que foi vítima de um roubo. Relatou que estava vendendo vassouras nas casas, na Avenida Paraná, quando uma motocicleta Honda CG 150 de cor preta, com dois indivíduos lhe deram voz de assalto e um dos indivíduos sacou um revolver da cintura e pegou seu celular, sua carteira com seus documentos pessoais e cartões de credito, duas correntes de prata e uma quantia de R$ 110,00 das vendas do dia.

Os indivíduos estavam trajando blusa branca e calça jeans e o outro bermuda preta e uma camiseta branca com um desenho de palhaço.