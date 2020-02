Vendedor de laranjas teria levado celular deixado sobre muro

A ocorrência foi registrada na Rua João Batista Mortean, centro de Jandaia do Sul.

A vítima disse a PM que quando chegou em sua casa, na tarde de segunda-feira (3) estacionou seu veículo de fronte a sua residência. Após desembarcar do mesmo, colocou em cima do muro uma caixa com um aparelho celular da marca Samsung, modelo J4 de cor preta, momento em que decidiu retirar o veículo da via pública e estacionar em sua garagem.

Um homem trajando camisa manga longa na cor branca, de chapéu de palha e com uma carriola, passou e ofereceu laranja à mesma. Quando esta retornou para pegar o celular, notou que o aparelho havia sido furtado.

Um popular que estava nas proximidades visualizou quando o homem que vendia laranjas pegou o celular e saiu tomando sentido ignorado. A vítima foi orientada.