Vem ai o 12° Coquetel Dançante Dia Das Mães

O tradicional Coquetel Dançante evento beneficente que é promovido pelo Lions Clube de Jandaia do Sul juntamente com as entidades APAE, Lar São Francisco de Assis, Flor Art Vida e Creche Paroquial Raio de Luz, acontece no dia 09 de maio as 21h no Country Club de Jandaia do sul, com a animação de Show Banda Trânsito Livre.