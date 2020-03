Veículos rebaixados são aprendidos pela PRF na região

Na tarde deste domingo, (29), por volta das 15h, no km 165 da BR 376, policiais rodoviários federais, realizaram uma blitz focada em veículos irregulares.

A ação durou em torno de duas horas, sendo vários veículos e motocicletas fiscalizados. Durante a blitz os agentes abordaram 3 (três) veículos, um GM Celta e duas VW Saveiro, com condutores com idades entre 20 a 25 anos, que seguiam sentido Mandaguaçu.

Um deles com CNH vencida, outro com os impostos de seu veículo em atraso, e todos rebaixados.

Um dos veículos possuía tal sistema legalizado, porém os demais foram multados e tiveram seus veículos recolhidos ao pátio conveniado da PRF em Maringá.

Além das multas de trânsito sofridas de quase seiscentos reais e 14 pontos nos prontuários dos proprietários, tais condutores deverão também arcar com as despesas de remoção e estadia, enquanto permanecerem no pátio.

As liberações de tais automóveis estarão condicionadas às suas regularizações, tanto na parte física, que é o retorno do estado original dos veículos ou a inserção de tais características no sistema de trânsito, como também a regularidade documental.