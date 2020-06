Veículo furtado no estado de SP é localizado em Cambira

Na tarde de quarta-feira (10) a equipe da Polícia Militar de Cambira foi informada pelo senhor XXX, que o mesmo possui um barracão, desocupado e nesta data ao chegar no local verificou que o portão de entrada estava sem o cadeado, e ao entrar no barracão se deparou com um veículo FIAT/Strada estacionado no interior do mesmo.

No local foi constatado o veículo FIAT/Strada Working placas de Taciba/SP na cor branca, sendo realizada checagem via aplicativo e não foi constatado alerta do mesmo. Foi questionado o senhor XXX se algum sócio do mesmo poderia ter deixado o veículo guardado no local, e este ficou de verificar. A equipe policial foi até o destacamento para tentar localizar algum contato do proprietário do veículo e durante essa pesquisa foi realizado nova consulta do veículo, via aplicativo, e foi constatado que foi gerado alerta de furto do veículo, nesse período, na cidade de Taciba/SP.

Os policiais retornaram ao local e encaminharam o carro a 17ª SDP para providências.