Veículo furtado em Cambira estava sendo usado por criminosos

A equipe de investigadores da 17a SDP de Apucarana, localizou o veículo Chevrolet/Corsa Sedan, branco, que havia sido furtado no dia 05/08/2020, da Av. das Indústrias, em Cambira. Naquela ocasião, elementos usando um Siena branco, foram até a residência, por volta das 12h30 e furtaram diversos objetos da casa (tv, eletrodoméstico, bicicleta e o veículo). O Siena e o Corsa branco furtado pegaram sentido Apucarana.

O Corsa estava sendo utilizado por criminosos para o acometimento de outros Furtos em Londrina, Arapongas e Rolândia. No dia 18/08, a dupla de assaltantes cometeram um roubo em Rolândia, na ocasião foram presos pela PM e o veículo recolhido.

A polícia civil de Apucarana que investiga o furto de Cambira, assim que ficou sabendo da prisão em Rolândia, deslocaram para lá e constataram que o veículo apreendido com os criminosos, pertencia a vítima de Cambira, mas os criminosos já haviam adulterado o veículo, inclusive trocaram a placa.

O dono do veículo esteve em Rolândia com os investigadores de Cambira e reconheceu vários detalhes no veículo, confirmando como sendo o seu carro furtado.

Investigadores continuam em diligências, para constatar se há participação de alguém de Cambira e para desvendar outros crimes efetuados por estes criminosos.