Veículo furtado é localizado em residência no Lino Marchetti

Jandaia do Sul 18h12min/ Solicitante Masculino 50 anos / Preso Masculino, 37 anos / Natureza Veiculo Recuperado / Endereço Travessa Itaby, Jd. Lino Marchetti

Relato da Polícia Militar

Após solicitação da vitima que informou que teve seu veículo furtado em data (12/09/2020) conforme BOU, o mesmo informou que o referido automóvel estaria na residência, na Rua Itaby, Conjunto Lino Marqueti, na cidade de Jandaia do Sul.

Ato contínuo, com apoio de outra equipe, deslocou com brevidade até o referido endereço, visualizando o veículo Chevrolet Onix, de cor branca, estacionado na garagem da residência, momento em que também fora visualizada a pessoa de xxxxx na lateral do carro, para o qual fora dada voz de abordagem e posterior voz de prisão pelo crime de furto, sendo empregado o uso de algemas para resguardar a segurança da equipe, conforme preconiza a Súmula competente.

Cumpre salientar que xxxxx fora qualificado no Boletim de Ocorrência como autor de Lesão Corporal contra xxxxx, bem como o responsável pela subtração do automóvel.

Ainda, foram constatadas escoriações no corpo de xxxxxx o qual relatou ter sofrido agressões na circunstância narrada no Boletim supracitado. Face ao exposto xxxxx fora conduzido até a Delegacia de Polícia desta cidade de Jandaia do Sul a fim de serem adotados os procedimentos de Polícia judiciaria, e o automóvel recolhido ao pátio do referido órgão.