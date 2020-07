Veículo furtado é localizado em Marumbi

Ocorrência foi registrada na Rodovia Domingos Massa KM 10

A equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de um veículo abandonado no meio do canavial, no município de Marumbi, nesta quinta-feira (2).

Chegando ao local, a equipe constatou que o FIAT /UNO MILLE cor azul, havia sido furtado em via pública no dia 24/06/2020.

O veículo estava sem as duas rodas dianteiras, sem bateria e sem estepe.

O proprietário esteve no local e, juntamente com a equipe, tomou as providências cabíveis, sendo o carro encaminhado a delegacia de Jandaia do Sul.