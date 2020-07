Veículo é furtado em frente ao PAM

Na noite de terça-feira (21) a Polícia Militar foi chamada na Rua Clementino Puppi, em frente ao PAM, onde um veículo havia sido furtado.

No local, em contato com o proprietário do automóvel VW/Gol ano 1989, de cor branca placas ABZ-4510 de Jandaia do Sul, relatou que deixou estacionado por volta das 19h40 e quando retornou às 20h20 constatou o furto.

Foram realizadas diversas diligências pelas proximidades e demais localidades da cidade e área rural, porém até o presente momento sem êxito em localizar o mesmo.