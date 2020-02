Veículo é apreendido após trafegar na contramão em Jandaia

Durante patrulhamento na Rua Clementino Puppi às 20h30 de quarta-feira (19), uma equipe da Polícia Militar avistou um veículo VW/Gol transitando na contramão de direção.

O carro foi parado pelos policiais e em consulta ao sistema SESP, foi constatado débitos administrativos de licenciamento para o veículo, sendo recolhido ao pátio para procedimentos e lavrados as devidas notificações.

Segundo a PM, nada de irregular constatado com o condutor de 67 anos e ele se recusou a assinar o termo de recolhimento do veículo, sendo orientado e liberado no local.