Van se acidenta e castração de cães e gatos é adiada em Jandaia

A 1ª edição do Mutirão de Castração de cães e gatos que aconteceria neste sábado (22) em Jandaia do Sul foi cancelada, em razão ao acidente que ocorreu nessa sexta-feira (21) com a Van que estava a caminho de Maringá, comunicamos que iremos anunciar uma nova data.

De acordo com informações do Diretor do Meio Ambiente Salvador Moretti, a campanha deve continuar nos próximos dias. “Importante ressaltar que todas as inscrições feitas estão garantidas para a nova data a ser definida.

Nota

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo informa que no fim da tarde dessa sexta-feira (21) a van que transportava a equipe da empresa Patas de Ouro responsável pela execução de castrações de cães e gatos se envolveu em um acidente a 160 km de Maringá. Os profissionais receberam o primeiro atendimento pelo Siate ainda no local e estão sendo conduzidos a um hospital da região.

A equipe iria realizar o procedimento de castrações no município de Jandaia do Sul amanhã (22). Por conta do acidente, a ação de amanhã será cancelada, assim como as castrações que aconteceriam esse mês de agosto nos seguintes municípios: Apucarana (dias 23 e 24), Sarandi (dias 25 e 26), Maringá (dias 27 e 28) e Mamborê (dias 29 e 30).

As castrações fazem parte do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. O investimento de R$ 2,4 milhões, oriundo de emendas parlamentares, busca castrar 15 mil animais de 45 municípios do Paraná.

As datas serão remarcadas e divulgadas quando possível.

O órgão lamenta o ocorrido e presta toda solidariedade aos envolvidos.