Vale do Ivaí registra primeiro caso confirmado de coronavírus

Mulher veio do exterior para visitar parentes

Foi confirmado nesta quarta-feira (25) o primeiro caso de coronavírus no Vale do Ivaí, na cidade de Faxinal.

A paciente é uma mulher que reside fora do país e chegou recentemente ao município em visita familiar. Ela está em isolamento domiciliar com sintomas, mas sem necessidade de internamento. Segundo a Secretaria de Saúde do município, na chegada a Faxinal ela já apresentou sintomas, entrou em contato com o setor de saúde e foi isolada, sendo acompanhada em domicílio por médicos do município.

Até o momento, o Paraná não tem nenhum caso registrado de transmissão comunitária.