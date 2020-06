O Setor de Epidemiologia do Departamento de Saúda da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul comunica que à partir de 01 de julho, a vacina da Influenza (gripe) estará liberada para a população em todas as UBS´s, enquanto houver estoque no município.

Portanto, que ainda não tomou a vacina, deve procurar o quanto antes.