Usuário teria sido agredido por traficante em Jandaia do Sul

Ocorrência registrada às 19h30 de terça-feira (11) na Rua Marechal Cândido Rondon.

Relata o solicitante que alguns indivíduos entraram em sua residência e estavam tentando agredi-lo. No local feito contato com a proprietária da residência, a qual relatou que ouviu alguns barulhos vindos do portão de sua residência e avistou algumas pessoas entrando em seu quintal para agredir seu filho de 30 anos e, após essa discussão, foi agredido com um soco em sua face.

Perguntado sobre o motivo da briga, afirma que seu filho é usuário de droga e durante o período da tarde foi pagar uma dívida que xxxxx teria e essa pessoa que vendeu o entorpecente e não teria gostado da presença de xxxxxx no local, onde ele faz a venda da droga e teria ido até lá para tirar satisfação.

Os envolvidos informam que o traficante mora no Jardim Esmeralda.

Diante dos fatos foram orientados sobre as devidas providências a serem tomadas.