Uso de drone na luta contra o coronavírus

(Texto da Assessoria PMJS) Começa neste sábado (18), em Jandaia do Sul, o uso de drone para monitorar aglomerações nas ruas. Em parceria com a UFPR, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, e o COE (Comitê de operações emergenciais), as informações devem ajudar as autoridades de saúde e de segurança no combate ao novo coronavírus na cidade.

O monitoramento começa nas ruas dos bairros e centros do município e também zona rural. O equipamento será utilizados para monitorar festas clandestinas que estão acontecendo com aglomerações. As imagens são enviadas em tempo real para o Centro Integrado de Controle.

O drone conta também com cadastro e rastreio dos pacientes confirmados e que estão em quarentena, sendo que se estes desrespeitarem a ordem de permanecer em quarentena, serão conduzidas a delegacia onde será instaurado Termo Circunstanciado sob pena das penalidades da Lei criminal e multa administrativa.

As imagens são enviadas em tempo real para o Centro Integrado de Controle. A partir dos flagrantes, é possível definir medidas para dispersar as aglomerações. O primeiro teste com o equipamento será no próximo sábado.