Uno dirigido por condutor não habilitado colide com Biz baixada em Jandaia

Às 15h26 de sábado (9) a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Getúlio Vargas.

Após solicitação via 190 a equipe deslocou até o local onde constatou que o veículo Uno chocou-se com a motocicleta Honda BIZ que segundo checagem em sistema eletrônico constou como veículo baixado pelo Detran, que era conduzida por um condutor não identificado (o mesmo havia sido encaminhado ao hospital da Providência em Apucarana pelo SAMU). Foram tomadas as medidas cabíveis.

O condutor do Uno não era habilitado.