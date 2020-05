Ultrapassagem em local proibido quase acaba mal em Jandaia

Os ocupantes de um VW Gol com placas de Mariana tiveram muita sorte em não terem se ferido em acidente registrado no final da tarde desta terça-feira (12) na BR-376, entre o antigo IBC e o Jardim das Araucárias em Jandaia do Sul.

O Gol, que trafegava no sentido Cambira saiu para ultrapassar uma carreta em trecho de faixa dupla, onde a ultrapassagem é proibida e acabou colidindo na carreta que estava sendo ultrapassada e em outra que vinha no sentido contrário.

Por sorte não houve maiores consequências, o motorista do carro trocou um pneu estourado e seguiu viagem.