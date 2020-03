Campus Jandaia do Sul produz e distribui desinfectante de mãos para a comunidade carente

Comunidade acadêmica usa o laboratório de Química para produzir um “Desinfetante Solidário”, disponibilizado para as unidades de saúde e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica do município.

Contribuindo para enfrentar o avanço da pandemia de coronavírus (COVID-19) e garantir que as medidas de proteção alcancem toda a população, a comunidade acadêmica da UFPR Jandaia do Sul dedicou parte de seu expediente, neste início de semana, para produzir 50 litros de um desinfetante para as mãos, a partir de uma fórmula disponibilizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Sob a orientação do professor Eduardo Meurer, doutor em Química e Pesquisador do Laboratório de Espectrometria de Massas (LabFENN), a iniciativa mobilizou docentes, servidores técnico administrativos e alunos que botaram a mão na massa para realizar a ideia. A ação também sensibilizou empresários da região e outros parceiros do campus avançado: Ariani Missiato, proprietária da fábrica da Jamel, situada no município, doou 50 litros de etanol 96%, insumo primordial para a preparação; o rotariano Jonas Morales Azolini (Rotary Clube de Jandaia do Sul) custeou o glicerol e o peróxido de hidrogênio; o LabFenn usou recursos próprios para comprar as embalagens; o Designer Gráfico João Martioro, ex-aluno da UFPR, desenvolveu o rótulo do produto; e a Indústria Gráfica Tecnograf patrocinou as impressões.

O lote produzido ainda precisa aguardar um período de 72 horas antes de ser entregue às instituições e à Prefeitura de Jandaia do Sul, mas o direcionamento das 100 embalagens de 500 mL será prioritário ao Asilo São Vicente de Paula, aos postos de Saúde, ao PAM – Pronto Atendimento Municipal, e às famílias cadastradas junto ao CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.

Guia para a formulação proposta pela OMS do desinfectante para mãos: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf

Fonte: CAMPUS AVANÇADO JANDAIA DO SUL / UFPR – Comunicação Institucional.