UFPR de Jandaia doa 6,2 mil litros de álcool à secretaria de Saúde de Londrina

Para contribuir no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a deputada Luísa Canziani (PTB-PR) e o campus avançado de Jandaia do Sul da Universidade Federal do Paraná (UFPR) doaram 6,2 mil litros de álcool glicerinado à Secretaria de Saúde de Londrina. A quantidade é o equivalente a mais de seis meses de estoque da secretaria e, segundo o secretário de Saúde Felippe Machado, o produto será usado para distribuição às mais de 70 unidades de saúde e também para que as escolas municipais utilizem o produto no retorno às aulas. A entrega foi feita hoje de manhã no Centrofarma.

Desde o início da pandemia no Estado, o corpo docente da UFPR de Jandaia do Sul tem trabalhado na produção de produtos de higiene e de equipamentos de proteção individual para doação a instituições de saúde. O álcool 70% foi produzido pelos professores e a doação à Secretaria de Saúde foi uma articulação da deputada Luísa Canziani. Ela ressaltou a união entre poder público, universidades e iniciativa privada no combate à pandemia. “Agradeço muito a parceria. A solução para esta pandemia e para outras calamidades que iremos enfrentar está na ciência e, por isso, precisamos apoiar nossos pesquisadores. Mais de 95% das pesquisas feitas no Brasil são desenvolvidas dentro das universidades”, afirmou.

O secretário Felippe Machado agradeceu a parceria e destacou o trabalho desenvolvido em Londrina para combater a pandemia. “Vamos separar uma parte da doação para destinarmos às escolas, para higienização dos funcionários, professores e alunos. Chegou em boa hora”, disse. Para o professor Simão Nicolau, da UFPR, a iniciativa é uma maneira de ajudar a comunidade neste momento de pandemia, além de retribuir o acolhimento da sociedade.

Também são parceiros na iniciativa as farmácias Vale Verde, que fará o fracionado e o envase do produto; Guaraná Refriko e SS Indústria e Comércio de Plásticos doaram as embalagens. Para Victor Mutta, do departamento de Marketing da Vale Verde, participar dessa ação é uma maneira que a rede encontrou de cumprir a sua missão, que é cuidar das pessoas e lhes proporcionar saúde.

PRODUÇÃO

Desde o início da pandemia, o corpo docente da UFPR de Jandaia do Sul tem trabalhado na produção de equipamentos de proteção individual, álcool 70% glicerinado e sabão para ajudar no combate à pandemia de coronavírus. Já foram doados cerca de 50 mil litros de álcool 70%, mais de 7 mil protetores faciais e 3,4 mil quilos de sabão a instituições como hospitais, postos de saúde, Samu, asilos, paróquias, entre outros. No total, 228 municípios do Estado já receberam algum tipo de produto do campus avançado da UFPR de Jandaia do Sul.

Gustavo Tacaki/Secretaria de Saúde de Londrina