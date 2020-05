O Posto de Saúde Massahiro Oga comunica que não haverá atendimento nesta segunda feira (25), pois passará por reparos no telhado e estruturas que foram danificadas com a chuva. Uma descarga elétrica na calha, oriunda de um raio teria sido responsável pelo dano em parte do telhado, que inundou o prédio.

De acordo com a Diretora do Departamento de Saúde Elza Maria Ferraz, providências serão tomadas, e posteriormente será feito um novo comunicado de quando voltarão os atendimentos na unidade.