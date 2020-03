Tripla colisão seguida de tombamento em Jandaia do Sul

Uma tripla colisão ocorrida na manhã desta terça-feira (10) deixou um veículo tombado no trevo da BR-376, na saída para Apucarana, em Jandaia do Sul.

Segundo informações, o Fiat Uno com placas de Apucarana seguia em direção a Mandaguari quando o Astra, também de Apucarana teria cruzado a rodovia em direção ao centro e atingido o Fiat Uno que veio a capotar. Outro Astra, de Jandaia do Sul, que vinha atrás do Uno também se envolveu no acidente.

No Uno estava um casal, sendo uma gestante e seu marido. A mulher foi encaminhada ao Hospital da Providência sem gravidade.

Nos outros veículos, ninguém se feriu.