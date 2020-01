Três são encaminhados a delegacia após depredarem o prédio da UPA

Após denúncia às 22h15 de quinta-feira (2) relatando que teria alguns indivíduos depredando o prédio da UPA em construção no Jardim Moretti em Jandaia do Sul, uma equipe da Polícia Militar foi ao local, onde do lado externo foi possível ouvir barulhos de objetos sendo quebrados vindo do interior do prédio.

Foram realizadas buscas no local e avistado vários indivíduos empreendendo fuga.

Foi possível abordar quatro masculinos, sendo três adolescentes (um de 14 e dois de 15 anos) e um maior de idade (20 anos).

Um dos adolescentes apresentava lesões em ambas as mãos e pernas, sendo que fora constatado próximo aos abordados várias vidraças quebradas além de batentes de portas. Diante dos fatos, todos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.