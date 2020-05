Três pessoas deram entrada no PAM de Jandaia do Sul por volta das 19h30 deste sábado com ferimentos por arma de fogo.

Segundo informações um indivíduo que estava em uma motocicleta efetuou os disparos contra as pessoas no Jardim Esmeralda.

As vítimas seriam dois homens e uma jovem que foi atingida por três disparos e seu estado é gravíssimo.

Um comboio de ambulâncias escoltado pela Polícia Militar saiu do PAM em direção ao Hospital da Providência levando os feridos.

Mais informações em breve.