Três acusados de tráfico são presos em Jandaia do Sul

Natureza: Adquirir, Vender, Fornecer e/ou Produzir Drogas / Associarem-se para a Prática do Art. 33

Presos e apreendidos: 3 MASCULINOS (13, 17, 18 ANOS)

Na noite de segunda-feira (27) foi repassado de forma anônima a Policial Militar que na Rua João Maximiano estaria ocorrendo tráfico de droga, onde o indivíduo fazia o transporte da droga em pequenas quantidades até a referida residência em uma motocicleta CG 125 FAN na cor vermelha para que não levasse tanto prejuízo caso houvesse alguma apreensão.

A equipe policial então realizou patrulhamento pelo local, onde foi possível visualizar de longe uma motocicleta com as características mencionadas na denúncia bem em frente a residência, além de também ser possível visualizar um indivíduo, o qual ao perceber a aproximação da viatura policial militar devidamente caracterizada sinalizou algo para mais dois indivíduos que estavam no interior da residência, e tentou se evadir rapidamente.

Neste momento foi dada voz de abordagem aos indivíduos, tendo sido realizada busca pessoal, contudo nada de ilícito foi localizado num primeiro momento. Questionados então sobre o porque de novamente tentarem se evadir de uma possível abordagem, o menor conduzido anteriormente informou que teria uma certa quantidade de substância “crack” acondicionada na residência para que fosse realizado o comércio.

Frente a informação foi então adentrado ao banheiro, onde foi localizado no interior de uma caixa de creme dental a quantidade de 12 (doze) porções de crack já embaladas e prontas para o comércio. Questionados novamente se haveria mais da mesma substância ou de qualquer outra, outro menor informou que nas proximidades do ginásio de esportes em meio a uma bananeira, teria uma certa quantidade de “maconha” (34,3g, que renderia aproximadamente 30 porções após divisão) ainda “in natura” aguardando divisão.

Questionado o maior sobre antecedentes, o mesmo informou ter diversas passagens pelo crime de tráfico de entorpecentes, e que teria sido liberado do CENSE 1 de Londrina dia 31/03 do corrente ano devido a pandemia do coronavírus.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão aos menores e de prisão ao maior, sendo todos conduzidos juntamente com as substâncias e a motocicleta usada para o transporte de ilícitos, até a delegacia desta cidade para os procedimentos cabíveis.