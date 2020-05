Um trem carregado com soja tombou durante a madrugada desta segunda-feira (18), na região da Vila Nova, em Apucarana. A locomotiva com seis vagões saiu completamente dos trilhos derramando toda a carga de soja. A empresa responsável suspeita de vandalismo nos trilhos.

De acordo com informações do corpo de bombeiros da cidade, por volta das 2h da manhã, moradores da região ligaram para a corporação afirmando ter ouvido uma forte pancada vindo da linha do trem.

Uma equipe foi até o local e encontrou a locomotiva completamente fora dos trilhos e a carga de grãos espalhada pelo local. Os dois maquinistas que operavam o trem contaram aos bombeiros que, durante o trajeto, a composição tombou para a direita e saiu dos trilhos, fazendo com que os vagões tombassem também. Eles não sabem explicar o que aconteceu. Ainda de acordo com os bombeiros, os maquinistas não sofreram ferimentos.

De acordo com a assessoria da empresa, o acidente teria sido causado por vandalismo. Em nota, a Rumo afirmou que a empresa registrou boletim de ocorrência e adotará as medidas necessárias para contribuir com as autoridades na investigação deste ato criminoso.

A nota afirma ainda que os dois maquinistas que estavam na locomotiva passaram por avaliação médica e estão bem e que equipes da concessionária estão trabalhando no local para restabelecer a circulação.

Do TnOnline

Veja mais em https://tnonline.uol.com.br/noticias/apucarana/trem-carregado-com-soja-tomba-em-apucarana-e-empresa-aponta-vandalismo-assista-461169?utm_source=tnonline_home&utm_medium=capa