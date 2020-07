Tráfico, porte ilegal de arma e corrupção de menores em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 14h30 de segunda-feira (27) no Jardim Esmeralda em Jandaia do Sul.

Preso HOMEM – 20 anos. Preso HOMEM – 19 anos. Apreendido MENOR – 15 anos.

Após denúncia anônima que no endereço acima pessoas estavam no interior da residência dividindo drogas e armados, a equipe policial deslocou de imediato ao referido endereço. Chegando no local foram visualizados três masculinos, foi dada voz de abordagem, que não foi acatada e os três indivíduos empreenderam fuga para o interior da residência.

A equipe policial iniciou acompanhamento a pé aos indivíduos em questão, em flagrante delito de desobediência. Foi possível visualizar pela porta aberta a pessoa de XXX , 20 anos (já conhecido no meio policial por diversos crimes) trajando blusa vermelha, tirando de sua cintura revólver preto e jogando o mesmo em cima do forro da residência, bem como invólucros de seus bolsos, aparentando serem pedras de crack.

Juntamente com ele estava a pessoa de xxx, 19 anos (que fora encaminhado em posse de entorpecentes a menos de uma semana) trajando camiseta verde, também jogou invólucros aparentando serem entorpecentes em cima do forro da residência pelo “alçapão”. Aos pés dos mesmos haviam pequenas porções de papel-alumínio aparentando serem pedras de “crack”, parte da droga caiu aos pés dos abordados e parte caiu em cima do forro.

Diante do flagrante delito, foi entrado na residência, dado voz de abordagem e novamente não acatada. Os dois maiores reagiram tempestivamente com socos e pontapés, sendo necessário uso de força moderada para contê-los, bem como uso de algemas, conforme preconiza Súmula Vinculante nº 11 do STF, sendo localizada aos pés do mesmo as referidas pedras de “crack” em cima do forro, um revólver da marca Taurus, calibre .38, número de série 1240163, escuro, municiado com seis cartuchos da marca CBC, Calibre .38-SPL, também encontrado em cima do forro invólucro plástico contendo diversas pedras de crack e três porções de substância análoga a cocaína, e diversas pedras de crack espalhadas pela entrada do alçapão.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados, e de apreensão ao menor, e todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os objetos para procedimentos cabíveis.