Toque de recolher continua valendo e bares são fiscalizados

Após solicitação do fiscal da Secretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, na noite de quarta-feira (24), duas equipes policiais juntamente com a equipe do Bombeiro Comunitário realizaram fiscalização no distrito de São José, onde foi percorrido as ruas do bairro bem como verificado os estabelecimentos comercias e estes estavam fechados, assim cumprindo os decretos municipais vigentes em relação ao COVID-19.

Na sequência, a fiscalização retornou para a cidade de Jandaia do Sul sendo que às 21h40, em uma lanchonete na Avenida Getúlio Vargas, foi constatado atendimento presencial, no total de 19 (dezenove) pessoas no interior do estabelecimento, os quais foram devidamente orientados e advertidos pelo fiscal da vigilância sanitária e pelo fiscal do setor de alvarás com relação ao decreto municipal 7139, data de 03/04/2020, art. 3 parágrafo 5, onde estabelecimentos comerciais que devem funcionar até às 21h e decreto municipal 7112, de 20/03/2020 e 7133, de 23/03/2020 relativo ao toque de recolher.

O estabelecimento encontravam-se com a porta aberta e atendimento presencial ao público, infringindo as medidas preventivas sanitárias dispostas nos citados decretos.

Na sequência foi percorrido toda a extensão da área central bem como os bairros, não sendo constatado irregularidades em relação aos decretos citados.

As equipes policiais, no decorrer da operação, prestou o apoio na segurança de todos.