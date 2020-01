Conforme a Polícia Militar, às 6h28 da manhã deste domingo (5) a solicitante, enfermeira do Hospital Municipal, informou que deu entrada a pessoa de aproximadamente 38 anos, o qual estava com ferimento no pé direito por disparo de arma de fogo, no entanto, após receber atendimento médico, saiu do hospital dizendo que queria vingança.

A equipe realizou rondas mas não o encontrou.