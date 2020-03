Teste seletivo para estágio de Ensino Médio na Promotoria de Justiça

Os requisitos para se inscrever são:

a) alunos do ensino médio e ensino médio profissionalizante devidamente matriculados;

b) idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos.

As condições dos estágio são:

a) carga horária do estágio é de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira, por 04 (quatro) horas diárias, cuja execução deverá ser realizada necessariamente no período MATUTINO;

b) o candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio de R$ 918,40 (novecentos e dezoito reais e quarenta centavos), mais auxílio-transporte no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais);

c) o estágio terá duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério do Ministério Público do Estado do Paraná.

As inscrições serão realizadas no período compreendido entre 02 de março de 2020 a 13 de março de 202 0 , pelo e-mail: rcmfranco@mppr.mp.br ou junto à Secretaria das Promotorias de Justiça, com a Oficial de Promotoria – Rafaella Carla Muniz Franco –, situada no Fórum Estadual de Jandaia do Sul – Rua Plácido Cladas, n.° 536, Jandaia do Sul –, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min. Eventuais Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone (43) 3432-3682.

O candidato deverá anexar no momento da inscrição os seguintes documentos:

a) Fotocópias da cédula de identidade e do CPF;

b) Ficha de inscrição preenchida com os dados do candidato para o teste (anexo);

c) Currículo do candidato.

A prova será aplicada no dia 17 de março de 2020 (Terça-feira), com início à 13h00min e término às 17h00min, no Tribunal do Júri, situado no Fórum Estadual de Jandaia do Sul (Rua Plácido Cladas, n.° 536, Jandaia do Sul).

O teste seletivo abrangerá as disciplinas de Língua portuguesa (Gramática e Interpretação de Texto) e Conhecimentos Gerais.

O teste selet i vo compreenderá duas fases:

a) Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 02 (duas) questões subjetivas, com valor de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, e

b) Entrevista pessoal, com análise de currículo e perguntas pessoais, de caráter eliminatório e classificatório, com valor de 0 (zero) a 10,0 (dez) pontos.

A prova escrita e a entrevista serão aplicadas na mesma oportunidade, isto é, após término da prova escrita o candidato será encaminhado para a entrevista pessoal.

Durante a realização da prova, não será permitida a utilização de quaisquer meios de comunicação eletrônica e, também, não será permitida a consulta a qualquer tipo de material.

Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de:

a) Documento original de identificação (CTPS, Carteira de Identidade ou de Habilitação);

b) Caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta e

c) PRANCHETA para realização da prova.

