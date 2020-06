Terceiro caso de Covid-19 é confirmado em Jandaia

Mais uma profissional da saúde testou positivo para o Coronavírus em Jandaia do Sul.

A paciente tem 57 anos, trabalha fora do município e está com sintomas leves em isolamento domiciliar.

Com este, oficialmente são “quatro” os casos de covid-19 confirmados no município, sendo dois já recuperados.

Uma pessoa que contraiu a doença fora do município e já foi recuperada também fora do município entrou na contagem do município de Jandaia do Sul.

NOTA

Hoje (18), a SESA informou que um paciente de Jandaia do Sul, que estava internado no Hospital Psiquiátrico de Maringá, contraiu COVID-19 enquanto estava em tratamento. O mesmo foi acompanhado e encontra-se RECUPERADO e liberado da quarentena.

Por ser morador de Jandaia do Sul, a SESA transferiu hoje o caso como confirmado para Jandaia do Sul. Este é o motivo de constar na atualização a partir de hoje(18).

Fontes: Departamento de Saúde / Setor de Epidemiologia / SESA/PR: saude.pr.gov.br