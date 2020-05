Terceira etapa da vacinação contra influenza começa segunda (11)

A 3ª Etapa da Campanha de Vacinação contra Influenza terá início no dia 11 de maio em todas as Unidades Básicas de Saúde de Jandaia do Sul.

O Público alvo será as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres que ganharam bebê até 45 dias após o parto.

A partir do dia 18 de maio, as vacinas estarão liberadas para os professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Lembrando que as pessoas contempladas na 1ª etapa e 2ª etapa que ainda não tomaram a vacina, poderão procurar as Unidades Básicas de Saúde . É válido salientar também que os lotes de vacinas estão sendo encaminhados aos poucos para as Regionais de Saúde fazerem a distribuição para os municípios.