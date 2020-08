Tentativa de homicídio em Mandaguari

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 20h50 desta segunda-feira (24) no Jardim Social.

A equipe policial recebeu solicitação onde foi informado de que no local haveria um homem vitima de disparo de arma de fogo, e que o solicitante não soube informar quem teria sido o autor dos disparos.

No local, os policiais encontraram a vítima, de 22 anos, que aparentava ter duas perfurações no corpo, sendo uma no tórax e uma no braço esquerdo.

Questionado a populares se teriam visto suspeitos, todos responderam que não, porém relataram ter ouvido de 4 a 5 disparos. Questionado a vítima, este relatou que estava conduzindo seu veiculo Santana, quando foi surpreendido por um veiculo Gol, modelo quadrado, de cor prata, e seu condutor passou a efetuar diversos disparos contra o mesmo, e posteriormente se evadiu pela Estrada Caitu, sentido ao Jardim Boa Vista.

Após ser alvejado, a vitima relatou que desceu de seu veiculo e solicitou socorro a moradores locais. Relatou que estava acompanhado de um amigo que se evadiu do local após os disparos sem aguardar a chegada da equipe.

No veículo da vitima foi constatado um orifício de entrada de disparo de arma de fogo na porta do motorista, bem como o vidro da porta do motorista também se encontrava danificado por conta de disparo de arma de fogo. em verificação a roda do veiculo, foi constatado que a mesma também possuía perfuração oriunda de disparo de arma de fogo.

O veiculo da vítima foi conduzido até a cadeia pública de Mandaguari.