Tentativa de furto frustrada em Cambira

A equipe policial de Cambira foi acionada na Rua Julio Sapatine para atendimento de um furto em andamento na madrugada desta terça-feira (14).

No local, já se encontrava o proprietário do mercado, que mostrou para equipe a janela do banheiro arrombada, localizada na lateral do mercado. Relata que a empresa de monitoramento Tigre visualizou dois indivíduos na lateral do mercado, que quando avistaram o mesmo, saíram correndo em direção a um veículo que estava aguardando na esquina e se evadiram sentido rumo ignorado.

Proprietário foi orientado.