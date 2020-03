Tentativa de furto é registrada em comércio de Jandaia

Segundo a PM, na tarde de segunda-feira (23) por volta das 14h25, foi informado que dois indivíduos sendo um deles ”Gordo” e outro “magro” estariam tentando furtar (arrombar) uma loja nas proximidades da loja “Fifa Tintas”, porém o solicitante não soube precisar o local exato e nem mais características dos suspeitos. Em patrulhamento foi avistado três indivíduos na Praça do café, que ao visualizarem a equipe policial, demonstraram um certo nervosismo sendo abordados com apoio da equipe P2 e identificados onde feita a revista pessoal nenhum ilícito foi localizado. Diante dos fatos, devido a não constatação do furto, os três abordados foram orientados e liberados no local.